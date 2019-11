L'apertura di Tuttosport: "Vamos Juve! Il Toro affoga"

"Vamos Juve! Il Toro affoga". Questa l'apertura in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport. I bianconeri di Sarri hanno vinto in rimonta 3-1 sul campo dell'Atalanta grazie ad una doppietta di Higuain e ad un gol di Dybala. I granata di Mazzarri hanno invece perso 3-0 al "Grande Torino" contro l'Inter di Conte che resta in scia di Bonucci e compagni.

Pari Milan-Napoli - Finisce invece in parità la sfida delle 18 fra il Milan e il Napoli per un punto che non serve a nessuna delle due contendenti. Questo il titolo a riguardo in taglio basso: "Milan e Napoli non guariscono".