L'apertura di Tuttosport: "Verratti-Juve e Morata-Inter"

L'edizione odierna di Tuttosport apre in prima pagina con due accostamenti di mercato per le big italiane: "Verratti-Juve e Morata-Inter". Il possibile arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Paris Saint Germain apre le porte per un clamoroso scambio tra Marco Verratti e Miralem Pjanic. Sempre dal PSG potrebbe poi partire Edinson Cavani, alla volta di Madrid, sponda Atletico: se così dovesse essere i colchoneros sarebbero poi disponibili a trattare la cessione di Alvaro Morata. E ci sarebbero già stati i primi contatti con l'Inter...

Oggi il consiglio FIGC boccia il lodo Cairo - Mezzogiorno di fuoco a Roma quest'oggi, dove andrà in scena il consiglio FIGC. La federcalcio respingerà la proposta della Lega di bloccare le retrocessioni. Poi ci sarà la "norma antifurbetti" da discutere ed approvare. Un consiglio federale che si preannuncia molto acceso e che potrebbe regalare colpi di scena.



Bonaventura, un altro passo con vista Toro - Spazio anche al calciomercato in taglio basso di prima pagina, con il rossonero Jack Bonaventura che ora appare davvero vicino al Torino di Urbano Cairo. La Roma si è defilata dalla trattativa, l'Atalanta resta in una posizione di attesa e così i granata sono balzati al comando e potrebbero a breve piazzare l'accelerata decisiva. Ed il centrocampista fa sapere di apprezzare la destinazione granata.