L'apertura di Tuttosport: "Via Sarri! Juve, è Pirlo!"

vedi letture

"Via Sarri! Juve, è Pirlo!". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport. Dopo l'eliminazione in Champions League, la dirigenza della Juventus ha optato per l'esonero di Maurizio Sarri decidendo di affidare la panchina ad Andrea Pirlo, investito solo poche settimane fa del ruolo di allenatore della formazione Under 23 bianconera.

Napoli eliminato - Dopo l'1-1 del San Paolo, il Napoli ha perso 3-1 al Camp Nou dicendo addio alla Champions League. Questo il titolo in prima pagina del quotidiano: "Troppo Barça, Napoli fuori a testa alta".

Mercato Toro - Svolta a sinistra, in arrivo Rodriguez". Questo il titolo dedicato al Torino. I granata puntano l'esterno sinistro di proprietà del Milan nel tentativo di affidare a mister Marco Giampaolo una formazione competitiva per la prossima stagione.