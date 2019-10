L'apertura di Tuttosport: "Vialli la forza dell'azzurro"

© foto di Alessio Del Lungo

"Vialli la forza dell'azzurro". Questo il titolo di Tuttosport in edicola questa mattina sull'ex bomber della Sampdoria. Il coraggio di lottare contro la malattia, la voglia di affiancare di nuovo l'amico Mancini come capo delegazione della Nazionale: il grande ritorno in campo di Vialli è uno spot fantastico per il calcio.

Milan - Nel taglio alto del quotidiano stamani c'è spazio anche per i rossoneri con le parole di Berlusconi: "Gazidis, stai zitto! Il Monza a San Siro". L'ex presidente prosegue: "Il rischio bancarotta? Sono cose che non si dovrebbero dire. Poi, se uno ha voglia di dirle, va in bagno, chiude la porta e le dice lì. Il Meazza non va abbattuto, piuttosto ci faccio giocare la mia nuova squadra".

Juventus - Spazio anche per i bianconeri nel giornale odierno, nel taglio laterale con il titolo seguente: "Rabiot SOS Juve". Sarri - si legge - ha un piano per rilanciare il francese che nelle prossime sette gare in ventidue giorni avrà più spazio rispetto a quello avuto finora.

Torino - "Cairo, ora vinci qualcosa". Queste le parole di Eraldo Pecci, regista granata ai tempi dello scudetto, che trovano spazio nel taglio basso della prima pagina del quotidiano di questa mattina. L'ex campione d'Italia continua: "Al museo ci volevano tenere per ricordo".