L'apertura di Tuttosport: "W Sarri!"

© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna di Tuttosport apre con un titolo dedicato a Maurizio Sarri, neo allenatore della Juventus, che recita: "W Sarri!". Giovedì ci sarà la presentazione del nuovo tecnico bianconero che nel frattempo incassa attestati di stima e approvazione, oltre che l'assoluto gradimento da parte dello spogliatoio. Il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi, che lo ha avuto in Toscana, ha dichiarato: "Sono certo che conquisterà Cristiano Ronaldo. Tra persone intelligenti è facile capirsi".

"Liberate la Roma" - In taglio alto spazio alle parole di Francesco Totti, che dopo 30 anni ha ieri lasciato la Roma, rassegnando le dimissioni dal ruolo di direttore tecnico giallorosso. Il sottotitolo, a firma di Xavier Jacobelli, recita "La grandezza del capitano e di un vero atto d'amore per la sua squadra".

Azzurre, la storia vi aspetta - In taglio laterale trova spazio la Nazionale femminile, che stasera alle 21 affronta il Brasile nel terzo match del Mondiale francese. Azzurre che vanno a caccia del primo posto, per il quale basterà anche un pareggio, ma resta da ricordare che l'Italia non ha mai battuto la Seleçao.