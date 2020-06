L'apertura di Tuttosport: "Zaniolo, Juve-Roma: la verità!"

"Zaniolo, Juve-Roma: la verità!". Questo il titolo di apertura in prima pagina di Tuttosport questa mattina. Il racconto esclusivo della vicenda: il 5 giugno l'ad Fienga ha respinto l'offerta bianconera visto che la sospensione del Fair Play UEFA dà respiro a Pallotta. Se il classe '99 andrà sul mercato la richiesta sarà di 60 milioni. La tattica di Paratici è quella di aspettare e non mollare la presa. Intanto domani Juve-Milan con CR7, Dybala e Douglas Costa in campo. Rebic unica punta di Pioli. Minuto di silenzio per tutte le vittime del Covid-19.

Inter e Milan - C'è spazio nel taglio alto della prima pagina del quotidiano per nerazzurri e rossoneri con il titolo seguente: "Giù le mani da San Siro". Petizione da parte degli abitanti del quartiere su change.org per non abbattere una struttura che ha visto scrivere la storia di entrambi i club.

Torino - "Conte, ci presti Nainggolan?". Questo il titolo che il giornale dedica ai granata nel taglio laterale della prima pagina quest'oggi. Il presidente Cairo punta il 32enne in prestito al Cagliari in vista della prossima stagione e spera che i nerazzurri lo cedano a titolo temporaneo.

Inter - Ancora spazio per i nerazzurri con il calciomercato a tenere banco. Questo il titolo che il quotidiano utilizza nel taglio laterale della prima pagina: "Vecino a Madrid per Morata". L'indiscrezione esclusiva racconta il piano di Marotta che vuole portare l'ex bianconero a Milano ed il sacrificato potrebbe essere il centrocampista uruguaiano.

Serie A - C'è spazio anche per il campionato italiano nel taglio laterale della prima pagina del giornale di questa mattina con il titolo seguente: "Una partita in chiaro su Tv8". Dopo l'incontro tra Sky e governo si va verso l'intesa: 90° minuto RAI in prima serata.