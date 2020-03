L'apertura di Tuttosport, Zhang durissimo: "Dal Pino pagliaccio"

vedi letture

"Juve-Inter, Zhang durissimo: "Dal Pino pagliaccio". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione di Tuttosport in edicola in riferimento alle parole molte dure che il presidente all'Inter ha riferito a Dal Pino: "Il Consiglio di Lega propone di giocare il 9 marzo il derby d'Italia, ma il presidente dellìInter non ci sta e attacca aspramente il numero uno della Lega. Coppa Italia: "Domani Juve-Milan a porte semiaperte".

Caos in casa Milan - "Licenziati!". Spazio in taglio alto a ciò che sta succedendo in casa rossonera dove con molta probabilità verranno esonerati sia Boban che Maldini: "Terremoto al Milan: Boban paga la fragorosa rottura con l'ad Gazidis. Su Rangnick, Maldini sfiduciato con tutta l'area tecnica: Pioli ora è solo".

Rivoluzione Toro: nessuno è intoccabile - Spazio in taglio laterale al Torino di mister Longo che, nonostante i miglioramenti, da quando è arrivato non è ancora riuscito a portare a casa tre punti: "Saltano le gerarchie, gioca chi ha testa e fame".