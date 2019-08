L'apertura di Tuttosport.it sul Torino: "Ultimo sforzo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Ultimo sforzo", così titola l'edizione online di Tuttosport, in riferimento al turno di Europa League passato dal Torino. I granata, forti del 5 a 0 dell'andata, impattano 1 a 1 in Bielorussia e staccano il pass qualificazione per il prossimo turno, dove affronteranno il Wolverhampton, che ha rifilato un doppio 4 a 0 agli armeni del Pyunik. Ora contro gli inglesi l'ultimo sforzo: chi vince entra nel tabellone di Europa League.