L'apertura di Mundo Deportivo "Master en arbitraje"

"Master en arbitraje", che in italiano suona come "Maestri degli arbitraggi". È il titolo scelto da Mundo Deportivo per celebrare la contestata qualificazione del Real Madrid in semifinale di Champions. A farne le spese la Juventus di Allegri, punita da un rigore molto discusso fischiato al 93' per un contatto tra Benatia e Vazquez.