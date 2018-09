L'apertura di Sport sul Barcellona: "In testa nonostante tutto"

© foto di J.M.Colomo

"In testa nonostante tutto", è il titolo scelto dal quotidiano catalano Sport che apre con il Barcellona, fermato sull'1-1 dall'Athletic ma ancora in testa alla classifica in virtù del pareggio arrivato nel derby di Madrid. "Il Barca continua con la sua striscia negativa (solo due punti su nove nella Liga) ma conquista un punto con l'entrata in campo di Messi. Il Real Madrid non va oltre al pareggio e spreca ancora una volta la possibilità di superare i blaugrana in classifica".