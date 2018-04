L'apertura di Tuttosport: "Allegri choc"

"Allegri choc" titola Tuttosport in edicola stamattina: "Tifosi bianconeri scatenati. A sorpresa, la maggioranza voto contro la permanenza del tecnico vincitore di tre scudetti e tre Coppe Italia. Il sogno per la panchina è Klopp, ma le alternative più realistiche sono Simone Inzaghi e Pochettino. L'altro mercato: non solo Martial e Darmian tra i possibili affari con lo United, nel mirino pure Pogba e Fellaini. La sfida scudetto: Rugani e Barzagli in ballottaggio per sostituire Chiellini, il popolo del Napoli si prepara a invadere Firenze.