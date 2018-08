L'apertura di Tuttosport: "CR7, questa è casa tua"

Esordio in casa per la Juventus domani contro la Lazio in programma per domani. "CR7, questa è casa tua", titola in prima pagina Tuttosport, ricordando che si tratterà anche della sua prima in assoluto all'Allianz Stadium con la maglia bianconera. Il fenomeno portoghese ha già giocato a Torino, con la maglia del Real Madrid, segnando lo scorso 3 aprile uno dei gol più belli della sua carriera e beccandosi gli applausi perfino degli avversari. Attesa una grande festa per l'anticipo di domani.