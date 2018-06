L'apertura di Tuttosport: "Golovin-Cancelo, oro Juve per loro"

L'apertura di Tuttosport è riservata al mercato della Juventus, con un occhio al Mondiale iniziato ieri in Russia. Nel mirino bianconero c'è Golovin, protagonista ieri con la sua nazionale contro l'Arabia Saudita, ma anche Cancelo. Marotta stringe per i calciatori del CSKA Mosca e Valencia, con l'esterno ex Inter pronto a rientrare in Italia. "Oro Juve per loro", è il titolo del quotidiano.