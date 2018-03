L'apertura di Tuttosport: "Le eresie di Sampaoli"

La prima pagina di Tuttosport corre in soccorso di Paulo Dybala, al centro di alcune dichiarazione di Jorge Sampaoli. "Le eresie di Sampaoli", titola in apertura il quotidiano torinese che riporta le parole del ct dell'Argentina in merito al numero 10 della Juventus: "Pensavo che fosse uno dei migliori calciatori d'Argentina, invece... Anche Icardi ha problemi con i compagni di Nazionale".