L'apertura di Tuttosport su CR7: "Il gol più bello"

L'edizione odierna di Tuttosport riserva spazio a Cristiano Ronaldo. In apertura, il giornale titola: "Il gol più bello". Riferimento alla rovesciata che il portoghese siglò la passata stagione allo Stadium, in occasione della sfida di Champions League contro la Juventus. La prodezza dell'ex Real Madrid è stata scelta dalla UEFA come la miglior rete della passata stagione.