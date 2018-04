L'apertura di Tuttosport su Cristiano Ronaldo: "Altro pianeta"

© foto di Di Benedetto

"Altro pianeta". Questo il titolo di apertura di Tuttosport oggi in edicola riferito a Cristiano Ronaldo e alla magia del portoghese all'Allianz Stadium contro la Juventus in Champions League. Bianconeri travolti dal Real Madrid e dalle magie di CR7. Il confronto con il fenomeno portoghese è stato impietoso per Dybala, espulso per doppia ammonizione. Ritorno al Bernabeu mercoledì 11. Stasera Roma-Barcellona.