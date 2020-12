L'apertura odierna di Tuttosport: "Show viola, rabbia Juve"

La Juventus crolla in casa contro la Fiorentina nell'anticipo del turno infrasettimanale: "Show viola, rabbia Juve", titola a proposito l'edizione odierna di Tuttosport. I bianconeri, rimasti in dieci per l'espulsione a Cuadrado dopo trenta minuti, protestano per due rigori negati. Il club di Agnelli è protagonista anche in taglio alto, dove si legge: "Martedì nero". È stata una giornata disastrosa per la Vecchia Signora, che si è vista annullare il 3-0 a tavolino sul Napoli dal Collegio di Garanzia del CONI: tolto il punto di penalizzazione ai partenopei, ora il problema è trovare una data.

Milan - Di spalla c'è spazio anche per i rossoneri: "Missione Milan, 2020 in vetta", è il titolo che propone il quotidiano. Pioli chiede l'ultimo sforzo per chiudere l'anno da capolista. Tonali e Rebic provano a recuperare per la Lazio.

Inter - "Inter, vincere vale doppio", si legge poco più in basso. Il settimo successo di fila darebbe a Conte più forza sul mercato, assicura Tuttosport. Ma il tecnico predica calma: "Vediamo cosa vuole fare la società".

Torino - Anche i granata protagonisti sull'apertura odierna: "Sveglia Toro, sei ultimo", titola il quotidiano, sempre di spalla. Scavalcati pure dal Crotone, i granata devono dare un segnale, anche per salvare Giampaolo.

Bellugi - "Forza Mauro, leone di Wembley", è il titolo che Tuttosport dedica a Bellugi. L'ex difensore di Inter, Bologna e Napoli vive un dramma: amputate entrambe le gambe dopo il recupero in ospedale per Covid.