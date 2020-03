L'apertura politica de la Repubblica con le parole del Papa: "Nessuno si salva da solo"

vedi letture

"Nessuno si salva da solo". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione de la Repubblica in edicola stamani riportando le parole del Papa nella bendizione di ieri: "Il Papa in San Pietro vuota: ci credevano sani in un mondo malato. Messaggio di Mattarella: l'Europa agisca prima che sia troppo tardi. In un giorno 969 morti, contagi stabili. Positivo Boris Johnson".