L'apertura politica del Corriere della Sera: "Altri 25 miliardi per la crisi"

vedi letture

"Altri 25 miliardi per la crisi". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione del Corriere della Sera in edicola stamani in riferimento all'emergenza Coronavirus: "Positivo il capo della Protezione civile Borrelli, Bertolaso ricoverato. Draghi: siamo in guerra, dobbiamo essere uniti. L’annuncio di Conte. L’epidemia frena per il quarto giorno. Maturità: solo commissari interni".