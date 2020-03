L'apertura politica del Corriere della Sera: Morti e ricoveri, primi spiragli"

vedi letture

"Morti e ricoveri, primi spiragli". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione del Corriere della Sera in riferimento al bollettino di ieri che ha lasciato un barlume di speranza. "Ancora presto per parlare di tendenza, ma vittime in calo per il secondo giorno consecutivo. Frenata in Lombardia. La Gran Bretagna chiude tutto. Nuove norme: droni e sequestro dell’auto a chi viola i divieti. Un’app per tracciare i contagiati".