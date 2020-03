L'apertura politica del Corriere della Sera: "Scontro in Europa sugli aiuti"

"Scontro in Europa sugli aiuti": questa l'apertura in prima pagina del Corriere della Sera. Lo strappo di Conte: "Se è così facciamo da soli". I Paesi del Nord contro i bond. Il ministro tedesco Maas: "Usare i fondi che ci sono". Roma e Madrid minacciano di non firmare, poi il mini-accordo: due settimane per un piano.