© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Il derby della verità". E' così che il Corriere della Sera titola nell'apertura delle sue pagine sportive, mettendo in primo piano il volto di Lukaku per la partita tra Inter e Milan in programma stasera. Conte mischia le carte, dal momento che si apre un ciclo di fuoco. Pioli invece ha un piano e prepara una mezza rivoluzione tattica. Il primo punta all'aggancio alla Juventus in vetta, il secondo vuole continuare a coltivare il sogno Europa. Ne vedremo delle belle.