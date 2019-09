© foto di Federico De Luca

Non solo il Corriere dello Sport in prima pagina, ma anche il Corriere della Sera nell'apertura delle sue pagine sportive si sofferma su Federico Chiesa dopo la prestazione negativa messa a referto nella sfida con l'Armenia. "Serve il vero Chiesa", titola il quotidiano, che allude ad un malumore dell'esterno della Fiorentina, intristito dal mancato trasferimento alla Juventus. "Un problema per la Fiorentina ma anche per la Nazionale", si legge.