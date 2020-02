vedi letture

L'apertura sportiva del Corriere dello Sera su Lazio-Inter: "Primo spareggio scudetto"

"Primo spareggio per lo scudetto". E' questo il titolo con cui il Corriere della Sera apre le sue pagine sportive all'interno dell'edizione odierna del quotidiano. Il riferimento è ovviamente a Lazio-Inter, big match di stasera, che darà anche qualche notizia in più sulla lotta scudetto, con la Juventus spettatrice interessatissima. Conte ritrova la supercoppia Lukaku-Lautaro, ma non risolve il dubbio Eriksen-Barella. Inzaghi, senza scaramanzia, non nasconde le ambizioni dei suoi ragazzi.