L'apertura sportiva del Corriere di Torino: "Juventus out & in"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

C'è chi torna a disposizione e chi a disposizione non ci sarà per un po' in casa Juventus. Il focus dell'edizione odierna del Corriere di Torino è proprio su questo: "Juventus out & in", è l'apertura delle pagine sportive. Il riferimento è soprattutto ad Emre Can e Mattia De Sciglio: il primo si opererà alla tiroide in Germania a causa di un nodulo, il secondo invece farà il suo esordio contro l'Empoli oggi.