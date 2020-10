L'apertuta del Corriere del Mezzogiorno: "Covid e calcio, il Napoli nel caos"

"Covid e calcio, il Napoli nel caos". E' questo il titolo d'apertura dell'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che dedica ampio spazio al caso Juventus-Napoli, partita che potrebbe saltare poiché l'Asl avrebbe messo in quarantena il Napoli, non permettendogli di partire, in una sequenza incredibile di colpi di scena. I bianconeri, comunque, hanno fatto sapere che scenderanno regolarmente in campo.