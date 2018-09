L'appello del Corriere dello Sport alle big: "Forza, anti Juve!"

© foto di Lazzerini

Il Corriere dello Sport di questa mattina in prima pagina lancia un appello per la corsa scudetto con la speranza che il campionato possa tornare ad essere subito combattuto: "Forza, anti Juve!" Le cinque big in ritardo, ovvero Roma, Lazio, Napoli, Milan e Inter, devono darsi una mossa per evitare la fuga dei bianconeri.