L'appello della Gazzetta dello Sport: "Dateci l'EuroVar"

© foto di Lazzerini

La Gazzetta dello Sport di questa mattina apre in prima pagina con un appello diretto all'UEFA dopo l'eliminazione della Juventus dalla Champions per un rigore contestatissimo: "Dateci l'EuroVar". Non c'è solo il discutibile rigore fischiato da Oliver, è una stagione piena di errori europei. L'aiuto del video serve subito.