L'Arena: "Chievo, ora è volata: tre punti d'oro col Crotone"

"Chievo, ora è volata". E' il titolo di prima de L'Arena oggi in edicola. "Battuto il Crotone, tre punti d'oro", per la formazione di D'Anna, all'esordio. La foto è quella dell'esultanza del polacco Stepinski, autore di un grande gol, decisivo per il 2-1 finale.