L'Arena e la conferenza in Nazionale: "Balotelli a gamba tesa"

© foto di Lazzerini

L'Arena di questa mattina, apre in prima pagina riportando la conferenza stampa della Nazionale in vista della sfida di stasera contro l'Olanda: "Balotelli a gamba tesa". L'attaccante azzurro attacca i razzisti e dichiara: "Io capitano? Un messaggio agli immigrati. Spero che il mio Paese un giorno possa diventare più aperto, un po' come accade in Francia o in Inghilterra".