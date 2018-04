L'Arena e la corsa salvezza: "L'Hellas perde e inguaia il Chievo"

© foto di Lazzerini

L'Arena di questa mattina apre in prima pagina titolando sulla corsa salvezza: "L'Hellas perde e inguaia il Chievo". La squadra di Pecchia cade ancora in casa, questa volta per mano della più motivata SPAL di Semplici. Adesso i ferraresi sono quart'ultimi, mentre il Chievo è stato superato e ora occupa il terzultimo posto. Campedelli decide il cambio in panchina: via Maran, ecco D'Anna.