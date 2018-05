L'Arena e la salvezza più vicina: "Il Chievo vince a Bologna"

© foto di Lazzerini

L'Arena di questa mattina apre in prima pagina con una grande foto di Inglese, match winner della partita del Dall'Ara: "Il Chievo vince a Bologna". Un titolo che pare semplice ma che in realtà pare sottolineare come la stessa vittoria fosse quasi inattesa. I rossoblu sono anche passati in vantaggio, ma il cuore dei clivensi avvicina così la salvezza.