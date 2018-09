L'Arena in prima pagina: "Chievo, pari con l'Empoli"

© foto di Lazzerini

L'Arena di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Chievo, pari con l'Empoli". Primo punto conquistato dalla squadra di D'Anna che risponde presente in casa dopo la sconfitta per 6-1 subita al Franchi contro la Fiorentina. Dopo la sosta i clivensi saranno di scena all'Olimpico contro la Roma.