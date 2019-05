© foto di Alessio Del Lungo

"Pellissier addio al campo. Si chiude un'era". Questo il titolo utilizzato nel taglio alto della prima pagina da L'Arena sui gialloblù. La squadra di Di Carlo dopo la stagione disastrosa che l'ha vista retrocedere in Serie B non potrà contare il prossimo anno sul proprio storico capitano e bomber che era arrivato al Bentegodi nel 2002: per lui 512 presenze e 139 gol con il Chievo.