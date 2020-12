L'Atalanta ritrova il vero Ilicic. Gazzetta "Una magia, mix di Ronaldo e Maradona"

"Una magia, mix di Ronaldo e Maradona". Questo il titolo che La Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna dedica a Josip Ilicic. L'Atalanta non era orfana del Papu, ma dello sloveno. Se c'è una partita che segna una ripartenza è quella di ieri, per lui così come per Zapata. L'ex Fiorentina con due assist e un gol travolgente ha mescolato un po' Ronaldo il Fenomeno e Maradona, permettendo ai bergamaschi di ritrovare i gol degli attaccanti. Gasperini ha puntato sulla forza della squadra e la squadra ha risposto. Anche senza Gomez, in attesa delle prossime sfide.