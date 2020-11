L'Atalanta scopre Miranchuk. Tuttosport: "Non è più un oggetto misterioso"

Finalmente Miranchuk! L'Atalanta scopre il suo acquisto estivo e Tuttosport titola: "Non è più un oggetto misterioso". Ieri il match aveva preso una brutta piega, ma poi l'ingresso di Miranchuk al posto di un non entusiasmante Malinovskyi, ha rivitalizzato gli orobici. E il fantasista russo ha risposto subito presente: una gran rete che è valsa il pareggio ed un'altra occasione nella quale ha sfiorato il colpaccio. E ha inoltre cercato l'assist in un paio di occasioni, proprio quello che gli chiede Gasperini. Miranchuk non è più un oggetto misterioso: convince tutti a suon di gol.