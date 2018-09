L'Eco di Bergamo apre: "L'Atalanta inciampa contro il Cagliari"

© foto di Lazzerini

L'Eco di Bergamo di questa mattina apre in prima pagina con la sconfitta dell'Atalanta in casa contro il Cagliari dopo l'esclusione dall'Europa League per mano del Copenaghen: "Un'amara ripartenza. I nerazzurri inciampano contro il Cagliari". I sardi passano grazie a una rete del gioiellino Barella.