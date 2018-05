L'Eco di Bergamo festeggia con l'Atalanta: "L'Europa è qui"

© foto di Lazzerini

L'Eco di Bergamo di questa mattina esulta in prima pagina per l'Atalanta e il pareggio contro il Milan che dovrebbe permettergli di conquistare almeno il settimo posto: "L'Europa è qui". Solo un cataclisma all'ultima giornata negherebbe la qualificazione all'Europa League per gli uomini di Gasperini. Ieri è stato un gol di Masiello all'ultimo minuto a trovare il pari che ha eliminato così la Fiorentina dalla corsa europea.