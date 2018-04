L'Eco di Bergamo titola: "L'Atalanta scivola, ora in 3 al settimo posto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"L'Atalanta scivola, ora in 3 al settimo posto". Questo il titolo in prima pagina de L'Eco di Bergamo oggi in edicola dopo la sconfitta dei nerazzurri contro la Sampdoria all'Atleti Azzurri d'Italia. Caprari e Zapata stendono Gasperini: a nulla è valso il gol di Toloi. Orobici, blucerchiati e Fiorentina appaiate in classifica.