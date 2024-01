L'ed. romana de La Repubblica: "Derby violento, Roma e Lazio rischiano punizioni severe"

Gli scontri andati in scena a Roma in occasione del derby di Coppa Italia trovano oggi spazio sulla prima pagina dell'edizione romana de La Repubblica: "Derby violento, due feriti gravi: i club rischiano punizioni severe. Dopo la sconfitta Mou è in bilico", il titolo scelto.