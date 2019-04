© foto di Pietro Lazzerini

L'edizione bolognese del Corriere dello Sport-Stadio di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Patto Soriano". Il centrocampista arrivato in prestito a gennaio ha dichiarato: "Voglio centrare la salvezza e restare qui. Abbiamo la testa giusta, non sbagliamo. Coraggio e zero egoismi: siamo carichi".