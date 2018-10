L'edizione romana di Leggo: "Immobile-gol rialza la Lazio"

© foto di Lazzerini

L'edizione romana di Leggo apre in prima pagina con il ritorno al successo dei biancocelesti titolando: "Immobile-gol rialza la Lazio". La squadra di Simone Inzaghi piega una buona Fiorentina per 1-0 soffrendo molto ma portando comunque a casa tre punti fondamentali in un momento delicatissimo della stagione. Luis Alberto lasciato fuori per tutti i 90 minuti dal proprio tecnico.