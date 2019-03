L'edizione romana di Leggo: "Lazio bella non spietata"

© foto di Pietro Lazzerini

L'edizione romana di Leggo di questa mattina apre in prima pagina con il posticipo domenicale titolando: "Lazio bella ma non spietata". I biancocelesti dominano per lunghi tratti la gara di Firenze contro la Fiorentina, ma il gol di Immobile nel primo tempo non basta per portare a casa la vittoria. Nella ripresa è Muriel a firmare la rete dell'1-1 finale.