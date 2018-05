L'edizione romana di Metro: "La Roma non molla. Lazio, solo pari"

© foto di Ospite

L'edizione di Roma di Metro apre in prima pagina con la corsa Champions League delle due squadre romane: "La Roma non molla". I giallorossi passano 1-0 contro il Cagliari in Sardegna e mettono una seria ipoteca sul terzo posto. La Lazio invece non va oltre il pari contro l'Atalanta, con l'Inter che si porta a soli due punti di distacco.