L'Equipe e la sfida della Roma: "Il Liverpool giocherà in dodici"

© foto di Lazzerini

L'Equipe di questa mattina dedica spazio in prima pagina alla Champions League e dunque alla semifinale che la Roma dovrà affrontare questa sera ad Anfield: "Il Liverpool giocherà in dodici". Il riferimento è al pubblico dei Reds che ha esaurito tutti i biglietti per la sfida e che potrà dare una spinta decisiva nell'incontro con i giallorossi.