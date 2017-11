"La Francia ha bisogno di Benzema?". Bleus tranquilli in ottica Russia 2018, ma il grande interrogativo arriva dalla prima pagina de L'Equipe. Il quotidiano transalpino evidenzia come la pochezza dell'attacco di Deschamps nelle ultime uscite non sia stato sufficiente a reintegrare in nazionale l'attaccante del Real Madrid. Benzema, ricordiamo, è stato escluso dalla Francia per il "caso Valbuena" e non veste la maglia dei Bleus dall'8 ottobre 2015.