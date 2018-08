L'Equipe su Strootman: "Fortunatamente per l'OM c'è l'accordo"

© foto di Lazzerini

L'Equipe di questa mattina apre in prima pagina con il pareggio del Marsiglia in casa contro il Rennes titolando: "Che difficoltà". La squadra di Garcia va sotto di due gol per poi rimontare e conquistare un punto ed evitare la sconfitta. "Fortunatamente per l'OM è stato trovato l'accordo con la Roma per Strootman" si legge sul quotidiano transalpino. Il centrocampista giallorosso arriva per sistemare le lacune in mediana del club marsigliese.