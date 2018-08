L'Equipe: "Tentazione inglese per Zidane: c'è il Manchester United"

© foto di Lazzerini

"Tentazione inglese per Zidane". L'Equipe dedica la sua prima pagina al futuro di 'Zizou'. Il tecnico francese, attualmente fermo dopo aver lasciato il Real Madrid, potrebbe infatti ripartire dalla Premier League. "Zidane è attratto da un'esperienza in Inghilterra - aggiunge il quotidiano - e il Manchester United gli piacerebbe non poco".