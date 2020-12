L'exploit di Vlahovic cambia il mercato viola. Corriere Fiorentino: "Tutto su Dusan"

Tre gol consecutivi per Dusan Vlahovic e le cose in attacco per la Fiorentina sono cambiate. La strategia di mercato, in primis. "Tutto su Dusan", titola il Corriere Fiorentino. Perché ora, dopo l'exploit del classe 2000, in casa viola saranno modificate le mosse: non si cerca più una punta di diamante, ma una spalla a Vlahovic.