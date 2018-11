L'Unione Sarda: "Mancini dà una maglia a Barella per il Portogallo"

© foto di Lazzerini

Il quotidiano L'Unione Sarda parla di Nazionale, in prima pagina, e si sofferma ovviamente sulla situazione di Niccolò Barella del Cagliari. "Mancini dà a Barella una maglia da titolare per la sfida col Portogallo", il titolo scelto. Il ct schiererà ancora una volta il centrocampista sardo dal primo minuto, sabato sera a San Siro contro il Portogallo in Nations League.